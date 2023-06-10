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Зеленський про реакцію світу на підрив ГЕС: ганебна байдужість, яка заохочує терористів

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Субота 10 червня 2023 19:15
Зеленський про реакцію світу на підрив ГЕС: ганебна байдужість, яка заохочує терористів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У світі на деяких рівнях є ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії, які сталися через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Зараз, на жаль, бачимо, що на деяких рівнях у світі є ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії, спричинених російським терактом на Каховській ГЕС. Коли міжнародні організації, які повинні захищати життя, навіть за тиждень не встигають сформувати та відправити рятувальну місію на окуповану територію", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що деякі світові суб'єкти не наважуються вийти з чіткими та сильними заявами, які б засуджували черговий російський злочин.

"Терористи просто підживлюються цією слабкістю, цією байдужістю. Вона їх заохочує. І це ми маємо подолати. І подолаємо. Тиснемо та спонукаємо, щоб міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти", - заявив президент.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч на 6 червня російські терористи підірвали Каховську ГЕС. В "Укргідроенерго" повідомили, що ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Через підрив ГЕС під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

Внаслідок інциденту близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонської області опинилися у критичній зоні. Наразі у Херсонській області підтоплено 29 населених пунктів, з них 10 - на тимчасово окупованій території. Крім того, 27 осіб зазначені як зниклі безвісти.

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