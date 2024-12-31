Зеленський провів технологічну Ставку: є рішення для захисту від ракет і бомб
Президент України Володимир Зеленський провів уже друге засідання технологічної Ставки. Було розроблено рішення для захисту від російських ракет і бомб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
Як зазначив президент, у засіданні технологічної Ставки брали участь урядовці, керівники державних інституцій, військове командування, а також керівники та генеральні конструктори оборонних підприємств.
Він нагадав, що перша технологічна Ставка була присвячена протиповітряній обороні. А на другій були звіти щодо перших рішень, які стосуються збільшення можливостей захисту неба над Україною та збільшення необхідного для цього виробництва.
"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Уже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", - наголосив Зеленський.
За його словами, головним є українське виробництво, яке зміцнює оборону країни, а після війни забезпечить зростання експорту.
Технологічна Ставка
Нагадаємо, перша технологічна Ставка відбулася 13 грудня. За словами президента Володимира Зеленського, такий формат необхідний для впровадження оборонних інновацій.
На першій зустрічі учасники провели детальну розмову про те, як можна посилити захист неба над Україною.
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