Зеленський провів технологічну Ставку: є рішення для захисту від ракет і бомб

Президент України Володимир Зеленський провів уже друге засідання технологічної Ставки. Було розроблено рішення для захисту від російських ракет і бомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Як зазначив президент, у засіданні технологічної Ставки брали участь урядовці, керівники державних інституцій, військове командування, а також керівники та генеральні конструктори оборонних підприємств.

Він нагадав, що перша технологічна Ставка була присвячена протиповітряній обороні. А на другій були звіти щодо перших рішень, які стосуються збільшення можливостей захисту неба над Україною та збільшення необхідного для цього виробництва.

"Надалі посилюємо наші мобільні вогневі групи. Уже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет і бомб. Зосереджуємося саме на внутрішніх промислових можливостях", - наголосив Зеленський.

За його словами, головним є українське виробництво, яке зміцнює оборону країни, а після війни забезпечить зростання експорту.