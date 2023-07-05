Зеленський провів нараду щодо укриттів в Україні: держава не терпітиме бездіяльності

Наразі в Україні досі існує проблема з готовністю укриттів, однак місцева влада має всі ресурси для того, щоб привести їх до ладу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення .

Зеленський повідомив, що сьогодні він провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях та містах України. За його словами, доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишін та профільний заступник керівника Офісу президента щодо регіональної політики Олексій Кулеба.

"На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це - відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є", - наголосив президент.

Скандал з укриттям в Києві

Проблема стану укриттів у Києві стала досить гостро після того, як 1 червня Київ був атакований ракетами та загинули троє людей, у тому числі дитина. Вони не встигли потрапити до укриття, оскільки його було зачинено.

Поліція порушила кримінальну справу за цим фактом, а трьох чиновників та охоронця затримали. Після цього випадку президент ініціював масштабну перевірку бомбосховищ по всій Україні.

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Ми також писали, що в КМДА розповіли, як потрапити до укриттів, що розташовані у школах Києва.

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