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Зеленский призвал украинцев в оккупации обезвреживать коллаборантов

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Киев, Пятница 22 апреля 2022 23:06
Зеленский призвал украинцев в оккупации обезвреживать коллаборантов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, противостоять захватчикам. Глава государства добавил, что коллаборантов необходимо обезвреживать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Еще раз подчеркиваю. При любой возможности каждый и каждый должны противостоять оккупации. Игнорируйте оккупантов, не сотрудничайте с ними, не помогайте им", - сказал Зеленский.

Глава государства призвал украинцев на оккупированных территориях обезвреживать коллаборантов.

Напомним, в Луганской области 12 коллаборантам сообщили о подозрении.

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