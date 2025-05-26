Зеленський призначив нових голів восьми РДА Києва: хто отримав посади

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників восьми районних державних адміністрацій Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.

На посади голів райдержадміністрацій призначили: Софію Дунаєвську - головою Голосіївської РДА;

Олександра Ковтунова - головою Дарницької РДА;

Максима Бахматова - головою Деснянської РДА;

Андрія Паладія - головою Дніпровської РДА;

Володимира Наконечного - головою Подільської РДА;

Георгія Зантарая - головою Святошинської РДА;

Сергія Мовенка - головою Солом'янської РДА;

Олександра Сазановича - головою Шевченківського РДА. Водночас на своїх посадах залишаються голова Оболонської РДА Кирило Фесик та голова Печерської РДА - Наталія Кондрашова. Зазначається, що вже з завтрашнього ранку, 27 травня, новопризначені голови розпочинають роботу.