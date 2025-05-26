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Зеленський призначив нових голів восьми РДА Києва: хто отримав посади

Понеділок 26 травня 2025 22:06
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Зеленський призначив нових голів восьми РДА Києва: хто отримав посади Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників восьми районних державних адміністрацій Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.

На посади голів райдержадміністрацій призначили:

  • Софію Дунаєвську - головою Голосіївської РДА;
  • Олександра Ковтунова - головою Дарницької РДА;
  • Максима Бахматова - головою Деснянської РДА;
  • Андрія Паладія - головою Дніпровської РДА;
  • Володимира Наконечного - головою Подільської РДА;
  • Георгія Зантарая - головою Святошинської РДА;
  • Сергія Мовенка - головою Солом'янської РДА;
  • Олександра Сазановича - головою Шевченківського РДА.

Водночас на своїх посадах залишаються голова Оболонської РДА Кирило Фесик та голова Печерської РДА - Наталія Кондрашова.

Зазначається, що вже з завтрашнього ранку, 27 травня, новопризначені голови розпочинають роботу.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів підтримав проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо призначення голів Дарницької та Солом'янської районних державних адміністрацій (РДА) Києва.

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