Зеленський призначив нових голів восьми РДА Києва: хто отримав посади
Президент України Володимир Зеленський призначив нових очільників восьми районних державних адміністрацій Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні розпорядження глави держави.
На посади голів райдержадміністрацій призначили:
- Софію Дунаєвську - головою Голосіївської РДА;
- Олександра Ковтунова - головою Дарницької РДА;
- Максима Бахматова - головою Деснянської РДА;
- Андрія Паладія - головою Дніпровської РДА;
- Володимира Наконечного - головою Подільської РДА;
- Георгія Зантарая - головою Святошинської РДА;
- Сергія Мовенка - головою Солом'янської РДА;
- Олександра Сазановича - головою Шевченківського РДА.
Водночас на своїх посадах залишаються голова Оболонської РДА Кирило Фесик та голова Печерської РДА - Наталія Кондрашова.
Зазначається, що вже з завтрашнього ранку, 27 травня, новопризначені голови розпочинають роботу.
Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів підтримав проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо призначення голів Дарницької та Солом'янської районних державних адміністрацій (РДА) Києва.
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