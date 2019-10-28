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Зеленский может повлиять на то, чтобы земельная реформа состоялась, - советник премьера

Новости » АПК    28.10.2019 - 11:28
Зеленский может повлиять на то, чтобы земельная реформа состоялась, - советник премьера
Фото: Алексей Мушак (РБК-Украина)

По словам Мушака, в провале земельной реформы много заинтересованных

Президент Владимир Зеленский может повлиять на то, чтобы земельная реформа состоялась, в то время как в провале реформе есть много заинтересованных. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак.

При этом советник Гончарука уверен, что позиция Зеленского здесь не является определяющей.

"Зеленский может повлиять на то, чтобы реформа состоялась. А в том, чтобы реформа не состоялась, и так много заинтересованных. И здесь позиция президента не является определяющей. Его позиция определяющая в том, что реформа должна состояться. Главное, чтобы он эту позицию держал до конца. Если же он будет смотреть только на рейтинги, то это дорога в никуда", - заявил Мушак.

Он прогнозирует, что в Верховной раде правительственный законопроект (2178-10) с поправками депутатов, кроме "Слуги народа", может поддержать "Голос", "Европейская солидарность" и несколько внефракционных нардепов.

"Его "Голос" может поддержать, потому что это было в их программе. "Европейская солидарность" также может, если на эту ситуацию они будут смотреть не с позиции "а выиграет ли от этого президент Зеленский", а с позиции - "выиграет ли от этого государство". И внефракционных человек 20 могут поддержать эту реформу. И, думаю, не меньше 200 голосов должна дать "Слуга народа", иначе земельная реформа может не пройти", - отметил Мушак.

Напомним, согласно результатам опроса КМИС, количество украинцев, которые выступают против продажи земель сельскохозяйственного назначения, в октябре увеличилось. Кроме того, по результатам исследования, до 20% уменьшилось количество тех, кто считает, что этот вопрос могут решить президент, Верховная рада и Кабинет министров.

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