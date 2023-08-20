Зеленський про поступки для вступу в НАТО: готові обміняти Бєлгород

Український президент Володимир Зеленський відповів на "пропозиції" обміняти території на вступ в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію президента з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Нещодавно керівник апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.

Однак український президент не погодився з думкою Єнссена, він своєю чергою запропонував інший варіант.

"Готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - коротко сказав він

Заява керівника апарату Генсека НАТО

Днями Єнссен заявив, що Україна може вступити до НАТО в обмін на території, які захопила Російська Федерація.

"Я вважаю, що одним із рішень може бути відмова України від території і отримання членства в НАТО в обмін на це", - заявив Єнссен.

Він розповів, що наразі вже тривають дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни. Зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини українських територій є абсолютно неприйнятними.

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що подібні заяви, це спроби зберегти світовий порядок і встановити "поганий мир". Він зауважив, що Росія надалі не відмовиться від перенесення війни на інші покоління.

Виправдання чиновника

Наступного дня керівник апарату генерального секретаря НАТО заявив, що пропозиція відмовитися Україні від частини своїх територій в обмін на вступ до Північноатлантичного альянсу була помилкою.

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