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Зеленский поприветствовал одобрение Советом ЕС соглашения об "открытом небе"

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Понедельник 28 июня 2021 14:14
Зеленский поприветствовал одобрение Советом ЕС соглашения об "открытом небе" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал одобрение Советом ЕС Соглашения об "открытом небе". Сегодня Совет ЕС дал "зеленый свет" соглашению с Украиной.

Об этом он написал в Twitter.

"Благодарен Совету ЕС и Португалии за принятие Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - написал он.

Напомним, сегодня Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной.

Ожидается, что соглашения будут подписаны осенью этого года, а после ратифицированы каждым государством-членом, Союзом и другой стороной.

Изначально предполагалось, что соглашение между Украиной и ЕС об открытом небе может быть подписана до конца 2020 года. Однако после подписание документа отсрочили.

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