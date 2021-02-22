Зеленский пообещал украинцам новые поезда: "поездка должна длиться 3-4 часа"

Цель Украины в рамках проекта "Большое строительство" - создать такие пассажирские поезда, чтобы поездка длилась 3-4 часа.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал на форуме "Украина 30" .

Он также отметил, что государство работает над совершенствованием пригородных поездов.

"Сегодня Крюковский завод имеет государственный заказ и изготавливает новые пассажирские вагоны для железной дороги. Кроме этого, мы совершенствуем существующие маршруты поездов Интерсити и готовим новые. Наша цель, чтобы железнодорожная поездка между городами занимала у украинцев максимум 3-4 часа", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, с этой целью Крюковский вагоностроительный завод получил госзаказ и изготавливает новые пассажирские вагоны.

Как заявлял министр инфраструктуры Владислав Криклий, "АО Укрзализныця" будет разделена на отдельные компании и будет переходить к государственно-частному партнерству.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории) будут выставлены на продажу или переданы в концессию.

Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук отмечала, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование "Укрзализныци" нереально.