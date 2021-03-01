Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции
Президент Владимир Зеленский подписал закон о сроках ликвидации налоговой милиции. Речь идет о законопроекте №4090.
Последний этап прохождения законопроекта - 1 марта возвращено с подписью от президента.
Этот закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Он предусматривает ликвидацию налоговой милиции со дня принятия решения Кабинетом министров о начале деятельности Бюро экономической безопасности Украины, но не позднее шести месяцев со дня вступления в силу ЗУ "О Бюро экономической безопасности Украины".
При этом изначально предполагалось, что налоговую милицию должны ликвидировать со дня вступления в силу закона о создании БЭБ.
Напомним, в Украине появится Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию. На его потребности в государственном бюджете на этот год заложили 587 млн гривен.
Как писало РБК-Украина, ранее Рада одобрила создание Бюро экономической безопасности, поддержав во втором чтении законопроект №3087-д.
В начале сентября 2020-го парламент одобрил этот закон за основу.