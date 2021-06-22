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Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 20:06
Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий меценатскую деятельность в сфере физической культуры и спорта. Верховная рада приняла документ 2 июня 2021 года.

Об этом сообщил Офис президента Украины.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта" № 1520-IX", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон окажет положительное влияние на развитие физической культуры и спорта. Документ учитывает европейскую практику поддержки спорта со стороны представителей бизнеса и специфику отечественного законодательства.

"В частности, закон содержит определение понятий "меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта" и "меценатская помощь", - уточнили в ОП.

Кроме того, документ определяет направления и виды меценатской деятельности, в том числе:

  • обеспечение материально-технических условий для развития физической культуры и спорта;
  • материальную и иную помощь спортсменам;
  • содействие в подготовке к Олимпийским, Паралимпийских и Дефлимпийских игр и участия в них и тому подобное.

Согласно документу, меценатская деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляется на основании письменного договора между меценатом и бенефициаром или действующем в его интересах представителем.

"При этом меценат, получатель и бенефициар меценатской помощи не могут быть связанными лицами", - подчеркнули в ОП.

Закон также определяет пути государственной поддержки меценатской деятельности в сфере физической культуры и спорта. Среди них:

  • возможность отметить меценатов государственными наградами и почетными отличиями;
  • содействие увековечению имени мецената на домах и спортивных объектах;
  • предоставления льгот меценатам;
  • поддержка организационных и информационных мероприятий по популяризации меценатской деятельности и тому подобное.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

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