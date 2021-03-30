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Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины

Новина українською → Украина, Вторник 30 марта 2021 14:53
Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины Фото: Зеленский подписал указ о праздновании Дня Конституции (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президент Владимир Зеленский подписал Указ № 128/2021 "О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины". Кабинет министров должен образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Целью документа является организация достойного празднования в 2021 году годовщины Конституции, учитывая ее важное значение в построении правового и демократического государства", - отмечается в сообщении.

Согласно указу, Кабинет Министров должен образовать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины, определив его сопредседателями премьер-министра и руководителя Офиса президента Украины и привлечением в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных общин, общественных объединений.

Организационный комитет с учетом эпидемической ситуации в государстве должен разработать и обеспечить, в частности, проведения в городе Киеве и других населенных пунктах торжественных мероприятий с участием представителей центральной и местной власти, дипломатического корпуса, международных организаций и общественности.

Указом предусматривается также организация проведения к 25-й годовщине Конституции конкурса среди студентов и молодых ученых на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования.

"Также правительство намерено содействовать реализации инициатив общественности, направленных на утверждение в Украине принципов правового государства, поддержку необратимости европейского и евроатлантического курса Украины, и обеспечить широкое освещение мероприятий по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины", - отмечает пресс-служба.

Национальный банк Украины должен изготовить и выпустить в обращение памятную монету.

Кроме этого, Министерство иностранных дел должно пригласить к участию в торжествах представителей дипломатического корпуса иностранных государств, международных организаций, украинской диаспоры, а также обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий к годовщине Конституции.

Напомним, в Украине празднуют День Конституции 28 июня. Этот день в стране является официальным выходным днем.

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