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Зеленський передав "послання" Байдену: про що мова

Київ, Понеділок 20 листопада 2023 18:50
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Зеленський передав "послання" Байдену: про що мова Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський передав своєму американському колезі Джо Байдену вітання з днем народження та побажав йому перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави української держави під час зустрічі з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

"Ми вдячні президенту Байдену, передайте найкращі побажання президенту у зв'язку з його днем народження. Ми бажаємо президенту перемоги, а він уже визначить, де і на якому напрямку", - заявив Зеленський під час зустрічі з Остіном, який знаходиться з візитом у Києві.


Також президент України привітав Байдена у себе в Twitter. Він наголосив, що як і всі українці, вдячний США за лідерство у захисті свободи та життя у важкі часи.

"Щоразу, коли українці відзначають символічні дні, звучить одне побажання: побажання перемоги. І ми сьогодні бажаємо президенту Байдену того, що так потрібно свободі: перемоги у нашій спільній боротьбі проти агресії та терору", - зазначив він.

День народження Байдена

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада, президент США Джо Байден святкує свій 81 день народження.

Він є найстаршим президентом в історії США.

Також США є лідером у питанні військової допомоги Україні. Вони надали нашим військовим танки Abrams, зенітні ракетні комплекси Patriot та NASAMS, реактивні системи залпового вогню HIMARS, далекобійні ракети ATACMS і не тільки.

Сам президент Зеленський вже кілька разів зустрічався з Байденом з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Варто зауважити, що це вже другий візит Остіна до України під час повномасштабної війни.

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