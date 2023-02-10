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Зеленський передав лідерам ЄС список потрібної зброї, але до Шольца він не дійшов, - Bild

Новость на русском →
П'ятниця 10 лютого 2023 21:32
Зеленський передав лідерам ЄС список потрібної зброї, але до Шольца він не дійшов, - Bild Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Володимир Зеленський передав лідерам країн ЄС під час свого візиту до Брюсселя списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як розповів виданню, неназваний високопоставлений чиновник у Брюселі, на зустрічі з лідерами країн ЄС Зеленський вручив їм списки необхідної для українських військових зброї. При цьому списки були різними - для кожної країни свій, що враховує її військові можливості.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердили отримання такого документа від Зеленського. Водночас джерело в німецькому уряді повідомило журналістам, що делегація Німеччини не отримувала від президента України жодних списків

Зазначено, що Зеленський міг запросити потрібну зброю у Шольца і до основної зустрічі, адже канцлер Німеччини разом із президентом Франції Еммануелем Макроном окремо спілкувалися з українським лідером у вівторок, 7 лютого.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вчора, 9 лютого, прибув у Брюссель. Глава держави виступив у Європарламенті та відвідав саміт ЄС.

Сьогодні Зеленський повідомив, що цього тижня під час міжнародних візитів Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет та бойової авіації.

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