Зеленський передав лідерам ЄС список потрібної зброї, але до Шольца він не дійшов, - Bild

Президент Володимир Зеленський передав лідерам країн ЄС під час свого візиту до Брюсселя списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Як розповів виданню, неназваний високопоставлений чиновник у Брюселі, на зустрічі з лідерами країн ЄС Зеленський вручив їм списки необхідної для українських військових зброї. При цьому списки були різними - для кожної країни свій, що враховує її військові можливості.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підтвердили отримання такого документа від Зеленського. Водночас джерело в німецькому уряді повідомило журналістам, що делегація Німеччини не отримувала від президента України жодних списків

Зазначено, що Зеленський міг запросити потрібну зброю у Шольца і до основної зустрічі, адже канцлер Німеччини разом із президентом Франції Еммануелем Макроном окремо спілкувалися з українським лідером у вівторок, 7 лютого.