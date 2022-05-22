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Не только Польша. Зеленский хочет подписать с соседями договор об особом статусе граждан

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 18:43
Не только Польша. Зеленский хочет подписать с соседями договор об особом статусе граждан Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Сама идея о зеркальном уважении в отношениях с соседями возникла еще задолго до войны. Польша сегодня в этом списке №1, но планируется подписание договоров и с другими соседями Украины.

Об этом на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.

"Сама идея об уважении, о зеркальном уважении в отношениях с соседями возникла у нас еще задолго до войны. Я бы очень хотел, чтобы соответствующие законы и договоры были подписаны, приняты и ратифицированы в парламентах соседей Украины. Да, Польша сегодня в этом списке №1, и я все буду делать, чтобы соответствующие договоры были подписаны со всеми нашими соседями. Кроме тех, кто считает себя не соседями, а хозяевами на нашей земле", - сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в нашей стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду.

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Владимир Зеленский
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