Не только Польша. Зеленский хочет подписать с соседями договор об особом статусе граждан
Сама идея о зеркальном уважении в отношениях с соседями возникла еще задолго до войны. Польша сегодня в этом списке №1, но планируется подписание договоров и с другими соседями Украины.
Об этом на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина.
"Сама идея об уважении, о зеркальном уважении в отношениях с соседями возникла у нас еще задолго до войны. Я бы очень хотел, чтобы соответствующие законы и договоры были подписаны, приняты и ратифицированы в парламентах соседей Украины. Да, Польша сегодня в этом списке №1, и я все буду делать, чтобы соответствующие договоры были подписаны со всеми нашими соседями. Кроме тех, кто считает себя не соседями, а хозяевами на нашей земле", - сказал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение особого статуса польских граждан в нашей стране. Соответствующий законопроект он подаст в Верховную раду.
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