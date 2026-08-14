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Зеленський очікує не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів у серпні

21:35 14.08.2026 Пт
2 хв
Глава держави розповів і про новий виклик для українського війська
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський очікує не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів у серпні Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Україна очікує на знищення не менше ніж 30 тисяч російських окупантів цього місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про доповідь головкома ЗСУ Михайла Драпатого, і додав, що були визначені кроки й засоби для посилення напрямків Слов’янська та Костянтинівки.

Президент також подякував українським підрозділам, які знищують ворога, протидіють російським штурмам і російському "просочуванню".

"Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", - зазначив Зеленський.

Він додав, що сьогодні мав розмову з міністром оборони Євгенієм Хмарою про потребу України в безпілотниках та в технологічній складовій.

Фінансування армії

"Детально обговорили і з ним, і на Ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний: у першому півріччі було значно більше витрат, і це новий виклик тепер - знайти необхідні фінанси. Додаткові фінанси. Ми будемо говорити з партнерами", - наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що розраховує на таку роботу Кабміну і Ради, яка дозволить Україні отримувати необхідні кошти. Президент підкреслив, що "технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати".

Нагадаємо, втрати російської армії у війні проти України вже наближаються до 1,5 мільйона солдатів. Для поповнення особового складу Кремль залучає не лише ув’язнених, а й десятки тисяч іноземних найманців.

Зазначимо, Росія готується до нової мобілізації. Російський диктатор планує оголосити її після парламентських виборів восени, щоб "швидко" набрати до армії нових солдатів.

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