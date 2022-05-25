Зеленский обсудил с Трюдо оборонную поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского правительства.

В частности, лидеры обсудили оборонную поддержку Украины. Зеленский также поблагодарил Трюдо за решение Оттавы направить Киеву более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц М777, которые ранее поставили украинской армии западные страны, в том числе Канада.

В своем вечернем видеообращении Зеленский также сообщил о звонке.

"Говорили о дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении нашему государству всего объема помощи, в том числе финансовой, которая так необходима, чтобы преодолеть оккупантов", - добавил глава государства.