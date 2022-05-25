Зеленский обсудил с Трюдо оборонную поддержку Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе него обсудили ситуацию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт канадского правительства.
В частности, лидеры обсудили оборонную поддержку Украины. Зеленский также поблагодарил Трюдо за решение Оттавы направить Киеву более 20 тысяч снарядов для американских гаубиц М777, которые ранее поставили украинской армии западные страны, в том числе Канада.
В своем вечернем видеообращении Зеленский также сообщил о звонке.
"Говорили о дальнейшем политическом взаимодействии и предоставлении нашему государству всего объема помощи, в том числе финансовой, которая так необходима, чтобы преодолеть оккупантов", - добавил глава государства.
Напомним, ранее стало известно, что 23 апреля Канада отправила в Украину гаубицы типа M777, снаряды к ним, а также бронебойные снаряды для противотанковых ружей Carl Gustaf. По информации канадского правительства, это вооружение уже передано украинской армии.
Также мы писали, что 21 мая американские военные погрузили новую партию гаубиц типа M777 для ВСУ.
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