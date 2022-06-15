Украине нужно то, что выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, - Зеленский

Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к обеим палатам парламента Чехии и ко всем чехам, сообщает РБК-Украина.

Он сказал, что Украина должна получить все для победы. "Современное и достаточно мощное оружие, финансовую помощь и фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно - утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе", - заявил глава государства.