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Украине нужно то, что выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 15:51
Украине нужно то, что выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, - Зеленский Фото: Зеленский поговорил с обеими палатами парламента Чехии (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Российское вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы открыть дорогу в другие страны, к покорению других народов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к обеим палатам парламента Чехии и ко всем чехам, сообщает РБК-Украина.

Он сказал, что Украина должна получить все для победы.

"Современное и достаточно мощное оружие, финансовую помощь и фундаментальную ценностную поддержку, которая наконец выбьет из рук России ее главное идеологическое оружие, а именно - утверждение, будто Европа не способна к реальному объединению и будто Украина не нужна Европе", - заявил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский исключил нанесение ударов по российской территории из того оружия, которое поставляют западные партнеры.

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