Зеленський обговорив посилення оборони України з американськими сенаторами

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з трьома сенаторами Сполучених Штатів Америки. Однією з тем обговорень стало посилення обороноздатності нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

За словами президента, він провів переговори з сенаторами Річардом Блюменталем, Ліндсі Гремом та Елізабет Уоррен.

"Говорили про перебіг ситуації на фронті та пріоритетне питання подальшого посилення системи української обороноздатності", - написав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна цінує двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу США.

Допомога США

Нагадаємо, США є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян. Вони надали нашій країні велику кількість пакетів військової допомоги.

Зокрема, серед переданого Україні американського озброєння: зенітні ракетні комплекси Patriot, бойові машини піхоти Bradley, реактивні системи залпового вогню Himars, касетні боєприпаси. Також очікуються постачання танків Abrams.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що адміністрація президента США обговорює передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, які здатні знищувати цілі на відстані до 300 кілометрів.