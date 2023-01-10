Зеленський обговорив майбутній саміт Україна-ЄС з головою Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Однією з тем обговорень став майбутній саміт Україна-ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

"Під час телефонної розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля щодо реалізації формули світу. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна-ЄС", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, вчора, 9 січня, постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві.

Також ми писали, що, за словами голови представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, під час майбутнього саміту планується обговорити початок переговорів щодо членства України.

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