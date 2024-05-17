Зеленський обговорив із президентом Ліберії підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з ліберійським колегою Джозефом Ньюма Боакаєм. Сторони, зокрема, обговорили підготовку до майбутнього Глобального саміту миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал українського президента.

За словами Зеленського, в ході бесіди він також поінформував співрозмовника про наслідки широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Також президент розповів Боакаю про вплив війни РФ проти України на продовольчу безпеку в Африці.

"Подякував за принципову позицію Республіки Ліберія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. У цьому контексті обговорили підготовку до Глобального саміту миру", - йдеться в заяві Зеленського.

Саміт миру

Раніше повідомлялося, що Глобальний саміт миру має відбутися 15-16 червня у швейцарському місті Бюргеншток. Організаторами заходу виступають Україна та Швейцарія.

Днями голова відділу комунікацій Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо розповів про те, що у саміті братимуть участь щонайменше 50 країн, вони вже підтвердили свою участь.

Нагадаємо також, що президент України Зеленський вже озвучив теми, які мають намір обговорити на цьому заході. Детальніше про майбутній Саміт миру - читайте у матеріалі РБК-Україна.