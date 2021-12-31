Зеленский назначил главу ГБР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Сухачев назначен на должность главы ГБР сроком на пять лет.

"В соответствии с частью третьей статьи 10, частью первой статьи 11 закона Украины "О Государственном бюро расследований" постановляю назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком пять лет", - говорится в указе.

Напомним, Алексей Сухачев родился в Харькове в 1978 году. Он окончил юридическую академию по специальности Правоведение. С 2000-го работал в органах госбезопасности, в период с 2017 до 2019 года был замначальника департамента в Генпрокуратуре. В 2019-2020 годах служил в Службе внешней разведки.

В сентябре 2020 года Сухачев был назначен и.о. директора ГБР, до этого занимал должность заместителя директора бюро.