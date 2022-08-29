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Зеленский наградил орденом журналиста РБК-Украина Ульяну Безпалько

Новина українською →
Понедельник 29 августа 2022 11:57
Зеленский наградил орденом журналиста РБК-Украина Ульяну Безпалько Фото: Ульяна Безпалько награждена орденом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Журналист РБК-Украина Ульяна Безпалько награждена орденом "За заслуги" III степени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Владимира Зеленского.

Ульяна Безпалько работает в СМИ более шести лет, специализируется на темах внутренней политики и социальных проблем. Ранее Ульяна также была награждена грамотой Верховной рады "за заслуги перед украинским народом".

До РБК-Украина Ульяна работала в пресс-центре информационного агентства "Укринформ", в интернет-издании "Буквы", корреспондентом на телеканале "Newsone", в интернет-издании "Обозреватель".

В январе 2018 года Ульяна Безпалько присоединилась к команде РБК-Украина. За время работы Ульяна записала множество интервью, а также заметок и статей на общественно-политические темы.

Отметим, орденом "За заслуги" награждаются граждане Украины за выдающиеся личные достижения в экономической, научно-технической, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах деятельности.

Команда РБК-Украина поздравляет Ульяну Безпалько с почетной наградой!

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