Зеленський: ми боремося за своє життя, а якби хотіли воювати, то вже б були в Росії

Україна просить про допомогу, бо хоче вижити і відновити своє життя. Якби ми хотіли просто воювати, то вже б були в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції в Болгарії.

"Ми говоримо про деякі цифри з нашими партнерами і Болгарія не виключена. Ми вдячні за допомогу. Щоб ви зрозуміли кількість снарядів. Це велика допомога. Але нам це на 5 днів. Розумієте, що таке війна? Який апетит цієї трагедії", - йдеться у заяві.

Президент пояснив, що Україна воює, бо просто хоче відновити своє життя, хоче вижити, саме тому і просить про допомогу у партнерів.

"Якби ми хотіли воювати, ми б були на території Росії", - додав президент.

Зеленський у Болгарії

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії у четвер, 6 липня.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Після зустрічі Зеленського з прем’єром Болгарії в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.