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Зеленский идет в президенты на деньги "друзей" Портнова-Януковича, - журналист

Новости » Выборы 2019    28.03.2019 - 12:41
Зеленский идет в президенты на деньги "друзей" Портнова-Януковича, - журналист
Фото: Владимир Зеленский (facebook.com zelenskiy95)

Журналист выяснил, что Зеленскому платит соратник Януковича Портнов

Большая часть средств, полученных комиком и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию поступила от людей, тесно связанных с Андреем Портновым – близким соратником экс-президента Виктора Януковича (сейчас скрывается в РФ) и автором "диктаторской конституции", расширившей его полномочия. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.

"Портновцы – спонсоры Зеленского. Или инвесторы? Посмотрел по сайту НАЗК кто официально жертвовал Зеленскому. Всего засветились 68 млн грн от 230 людей с начала февраля. Среди жертвователей, оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)", – сообщил Николов.

Он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым возможных спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.

"Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло – соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы "Укррослизинг", которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена", - написал журналист.

"Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин і партнери", там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в "Бона фидес" Пукшина", - добавил он. 

По его сведениям, в списке "благодетелей" Зеленского оказалось также много "портновцев", связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.

"Владимир Макар, адвокат и "посипака" Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО "Колегія правозахисників" Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу "молодых юристов" Портнова. Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании "Корпоративні технології" Петрашко и Гранцева с Фесенко", – перечислил Юрий Николов.

Также существенные суммы в поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.

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