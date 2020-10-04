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Зеленский хочет застраховать учителей на случай болезней

Украина, Воскресенье 04 октября 2020 04:23
Зеленский хочет застраховать учителей на случай болезней
Фото: Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский предлагает застраховать учителей школ на случай заболевания. По его словам, это будет показателем того, что о них заботятся.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поручил правительству обеспечить достойные условия труда для учителей.

"Учитель - сложная и важная профессия, он или она не может делать скидку на то, что происходит вне школы, в личной жизни. Он должен быть всегда собранным и всегда на страже безопасности и развития детей. Мы хотим бороться за образование, хотим помогать", - заявил глава государства.

Зеленский хочет застраховать учителей, так как они находятся в зоне риска.

"Надо подумать над страхованием для них, чтобы они понимали, что мы заботимся о них, чувствовали себя в безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса.

Ранее исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что обучение в школах "красной зоны" будет дистанционным.

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Новости Украины Общество Владимир Зеленскийстрахованиеболезньучитель
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