Зеленський про допомогу від партнерів: пропрацьовуємо нові кроки, очікуємо їх найближчим часом

Цього тижня українські партнери відзначились щодо допомоги, яку вони зможуть надати Україні та українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення українського президента Володимира Зеленського.

"Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям. Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!", - сказав президент.

Він повідомив, що Україна наразі дуже детально опрацьовує нові кроки в допомозі й з іншими партнерами.

"Очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що про всі ті рішення, про які можна буде говорити публічно, він обовʼязково повідомить.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Швейцарія надасть Україні 20 машин для розмінування.

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