Зеленський про допомогу Україні від США: ми поборемо цю паузу

Україні вдасться побороти паузу у допомозі від Сполучених Штатів Америки, яка спричинена розбіжностями у Конгресі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ.

У глави української держави поцікавилися, чи засмучений він тим, що США можуть надавати Україні менше допомоги.

"Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати і не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі", - наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що у нього заплановано низку зустрічей у США найближчими днями, зокрема з президентом Джо Байденом.

"І ми працюватимемо, щоб побороти цю паузу у допомозі від США Україні. Ми це поборемо і не тільки це. Ми все поборемо", - наголосив Зеленський.

Нове фінансування допомоги Україні

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Кошти передбачають понад 60 млрд доларів нового фінансування допомоги Україні.

Минулого тижня цю ініціативу почали розглядати у Конгресі. У Сенаті її не підтримали, бо всі республіканці виступили проти. Вони вимагають, щоб Білий дім врахував у законопроекті їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Наразі демократи намагаються домовитися з республіканцями щодо цього питання.

Вже сьогодні, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідає США, де зустрінеться з Джо Байденом. Також він виступить перед американськими сенаторами.

Більш детально про те, чому в США не можуть домовитися про допомогу Україні, - у матеріалі РБК-Україна.