Зеленський дасть пресконференцію: в ОП зробили анонс

Президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію в неділю, 23 лютого. Вона відбудеться на завершення форуму "Україна. Рік 2025".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, акредитація представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого за посиланням: https://forms.gle/pbBxsVFTykFTkHnw9.

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", - вказано в анонсі.

Про час і місце проведення заходу журналістам буде повідомлено в листі-підтвердженні акредитації.

Пресконференції Зеленського

Нагадаємо, що у середу, 19 лютого президент Володимир Зеленський проводив пресконференцію, де зокрема прокоментував перемовини делегацій США та РФ у Саудівській Аравії.

Він вказав на те, що Україна не була запрошена за стіл перемовин та дорікнув за те, що такі переговори лише допомагають Путіну вийти із багатолітньої ізоляції.

Також він відреагував на закиди Трампа про нібито 4% рейтинг довіри серед Українців. Зеленський зазначив, що такі цифри "йдуть від Росії" і додав, що Трамп живе в дезінформації, яку поширюють росіяни. Більше про заяви президента - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.