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Зеленський анонсував свій візит до Праги

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Четвер 06 липня 2023 20:04
Зеленський анонсував свій візит до Праги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, анонсував свій візит до Праги. Там він планує провести ряд перемовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Telegram.

З ким президент планує провести переговори

"Проведу предметні переговори з президентом Петром Павелом, Прем’єр-міністром Петром Фіалою, Головами Сенату та Палати депутатів парламенту Мілошем Вистрчілом та Маркетою Пекаровою Адамовою", - йдеться у заяві.

Також він планує зустрічі з членами уряду, парламенту, представниками ЗМІ.

Про що Зеленський буде говорити у Чехії

"У центрі уваги - оборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО", - написав президент.

Також він повідомив, що буде обговорювати ситуація довкола ЗАЕС, реалізацію "формули миру" та відбудову України.

Зеленський у Болгарії

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії у четвер, 6 липня.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Після зустрічі Зеленського з прем’єром Болгарії в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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