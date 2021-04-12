В Кабинете министров прошло обсуждение финального варианта Нацстратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. С целью ее эффективной реализации первая леди Украины Елена Зеленская предложила создать совет безбарьерности.

Об этом сообщает сайт президента Украины.

На встрече представители министерств представили согласованный проект Нацстратегии, который будет вынесен для принятия правительством уже 14 апреля. К ее созданию подключились эксперты, ученые, представители профильных общественных организаций и бизнес-ассоциаций.

Каждым министерством было представлено конкретные направления и программы, которые будут включены в будущий план действий на выполнение Нацстратегии.

Елена Зеленская отметила, что стратегия не должна оставаться на бумаге, и предложила создать Совет безбарьерности.

"Основной целью ее создания я вижу мониторинг и контроль состояния выполнения Нацстратегии, реализации запланированных программ, разработанных на уровне ОГА, согласование сложных вопросов межсекторного взаимодействия", - отметила она.

В Совет безбарьерности должны войти представители центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, гражданского общества, эксперты и ученые.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что создание Совета безбарьерности будет рассмотрен на заседании Кабинета министров.

"Предложение Елены Зеленской о создании Совета безбарьерности даст возможность активизировать практическую реализацию Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Правительство поддерживает такую инициативу. Безбарьерность касается каждого. Это признак современного европейского государства, которое мы вместе строим в Украине", - подчеркнул премьер-министр.

Председатель межведомственной рабочей группы по разработке Нацстратегии министр развития общин и территорий Алексей Чернышев подчеркнул, что безбарьерность должна стать новой общественной нормой.

"Хочу подчеркнуть, что проект Национальной стратегии это только начало, впереди нас ждет очень важный и содержательный этап - разработка плана задач и мероприятий по ее реализации. Все это в комплексе обеспечит эффективное внедрение Нацстратегии, а значит безбарьерное и комфортное пространство станет важной ценностью и социальной нормой нашего государства", - отметил Чернышов.