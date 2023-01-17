Зеленська передасть лідерові Китаю послання від президента України

Перша леді України Олена Зеленська передасть послання до лідера Китаю Сі Цзіньпіна від президента Володимира Зеленського. У ньому глава держави написав свої пропозиції щодо припинення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Зеленська повідомила, що листа від українського лідера планує передати віцепрем'єру Китаю Лю Хе для передачі Сі.

Вона додала, що вона також має листи для голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн і президента Швейцарії Алена Берсе.

"Сьогодні я передам колегам, які беруть участь у цій частині форуму, "формульні листи" від президента України. Єдність – це те, що повертає світ. Як світ розраховує досягти кліматичного нейтралітету, якщо він навіть не може зупинити спалення цілих українських міст. ", - заявила Зеленська, додавши, що війна має глобальні наслідки, які можуть погіршитися у разі поразки України.

При цьому вона попередила, що війна може піти далі і розпалити масштабніші кризи, якщо Україна програє.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай офіційно зайняв нейтральну позицію і закликав до припинення бойових дій і початку мирного діалогу.

Китай не став офіційно приєднуватися до західних санкцій проти Росії, проте китайські компанії, побоюючись потрапити під вторинні санкції, обмежили або припинили постачання багатьох підсанкційних товарів.

При цьому Китай непублічно підтримує санкції проти Росії, відмовляється їй допомагати і надавати технології.

Нагадаємо, у Давосі 16 січня стартував Всесвітній економічний форум, який цього року проходить без участі російської делегації.

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