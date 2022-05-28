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"Зеленая" энергетика в Украине оказалась на грани дефолта и банкротства, - EBA

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Суббота 28 мая 2022 13:08
"Зеленая" энергетика в Украине оказалась на грани дефолта и банкротства, - EBA Фото: "зеленая" энергетика в Украине оказалась на грани дефолта и банкротства (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Сегмент возобновляемой энергетики Украины нуждается в стабилизации, поскольку уровень оплаты солнечной и ветряной электрогенерации недостаточен для покрытия расходов станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской бизнес ассоциации.

В ассоциации заявляют, что отрасль ВИЭ требуют стабилизации, поскольку является критической для энергетической независимости Украины и ее послевоенного восстановления

Уровень покрытия выплат "зеленым" инвесторам составляет, по оценкам экспертов Комитета по энергетике ассоциации, около 15-16%.

При этом, по данным представителей бизнеса, ГП "Гарантированный покупатель" (ГарПок), который делает оплаты, получает достаточное количество средств от поставки электроэнергии, чтобы покрыть выплаты производителям ВИЭ на уровне около 30% на данный момент.

"Именно поэтому представители бизнеса разработали План мер по стабилизации сектора ВИЭ, ведь урегулировать ситуацию нужно. Реализация предложенных мер позволит сохранить около 6 ГВт мощностей ВИЭ в работе до конца 2022 года, а также избежать дефолта, банкротства и остановки работающих станций и создаст финансовый фундамент для дальнейшего развития отрасли ВИЭ, что является критическим для энергетической независимости Украины", - говорится в заявлении Европейской бизнес ассоциации.

Сообщается, что уровень оплаты со стороны "ГарПока" в 35% позволил бы покрывать операционные расходы, расходы по уплате налогов и плату за небалансы. Тогда будет возможна оплата небольшой части процентов иностранным инвесторам, что создаст благоприятную базу для переговоров по реструктуризации долгов предприятий.

В ассоциации говорят, что сейчас кредиторы предприятий ВИЭ с трудом соглашаются на реструктуризацию долгов, а поступлений компаний не хватает на покрытие процентов по банковским ссудам и операционных затрат предприятий. Для полной стабилизации ситуации сектора ВИЭ оплаты в дальнейшем необходимо довести поэтапно до 55% и 90%.

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Европейская бизнес ассоциация
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