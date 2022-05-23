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Зеленая энергетика должна развиваться для экономического восстановления государства, - Минэнерго

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Понедельник 23 мая 2022 13:56
Зеленая энергетика должна развиваться для экономического восстановления государства, - Минэнерго Фото: зеленая энергетика должна развиваться для экономического восстановления государства (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украина будет продолжать стратегию по увеличению производства электроэнергии из возобновляемых источников и поддерживать работу отрасли, чтобы энергетическая система государства отвечала "зеленым" стандартам ЕС, а страна могла восстанавливать экономику путем экспорта электричества в Европу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"На сегодня доля зеленой энергетики в Украине составляет 17%. Мы будем продолжать реализовывать стратегию по ее увеличению. После завершения войны мы хотели бы развивать энергетическую систему в Украине в соответствии с "зелеными" стандартами ЕС. С учетом этого разрабатываем План восстановления", - отметил Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба.

Как отмечается, премьер-министр и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс обсуждали План восстановления Украины. Шмигаль подчеркнул, что целью Украины является движение в направлении зеленой экономики, поэтому наше государство намерено восстанавливать инфраструктуру в соответствии со стандартами ЕС.

Премьер-министр сказал, что Украина заинтересована в новых технологиях и готова начать работу над соответствующим меморандумом с ЕС.

Со своей стороны Франс Тиммерманс отметил, что Евросоюз и Украина будут вместе работать над планом повышения устойчивости украинской промышленности как части европейской промышленной экосистемы.

Напомним, 20 мая иностранные инвесторы в возобновляемые источники энергии Украины обратились к Министерству энергетики с просьбой решить критическую ситуацию с расчетами за произведенную электроэнергию и не допустить массового дефолта производителей и фактически банкротства отрасли возобновляемой энергетики.

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, нынешний уровень оплаты для СЭС и ВЭС составляет лишь 15-16%, и этого едва хватает, чтобы покрыть критические затраты для существования самих станций ВИЭ. При этом, "Гарантированный покупатель" сейчас получает достаточное количество средств, продавая "зеленую" электроэнергию, чтобы обеспечить платежи производителям возобновляемой энергии в размере примерно 30%, но только часть этого финансирования поступает непосредственно производителям возобновляемой энергии.

Такая ситуация, по мнению УВЭА, делает невозможным обслуживание банковских кредитов, что грозит производителям дефолтом.

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