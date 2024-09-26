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Здорожчання логістики погіршує позиції українських металургів на світових ринках, - експерт

Четвер 26 вересня 2024 13:46
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Здорожчання логістики погіршує позиції українських металургів на світових ринках, - експерт Фото: здорожчання логістики погіршує позиції українських металургів на світових ринках (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Підприємства гірничо-металургійного сектору України відчувають значний тиск на собівартість своєї продукції через зростання витрат на перевезення вантажів, зокрема й залізничним транспортом, а також тарифів на електроенергію.

Про це заявив президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За словами Каленкова, збільшення виробничих витрат позбавляє українські підприємства конкурентних переваг на світових ринках. Зокрема, він зазначив, що вартість електроенергії для промислових споживачів суттєво зросла, і зараз металургійні підприємства змушені закуповувати її майже в 2 рази дорожче, ніж у сусідніх країнах Європи.

Крім того, вартість логістики за останні кілька років збільшилася у 4-6 разів. До прикладу, витрати на доставку залізної руди становлять до 40% у собівартості відповідної продукції.

"Ми стаємо просто неконкурентоспроможними", – пояснив він.

Іноді вартість логістики є настільки високою, що повністю зʼїдає дохідність у певних товарних групах, додав перший заступник генерального директора компанії «Інтерпайп» Денис Морозов, також присутній на заході. Він зауважив й високу вартість електрики, яку змушена платити компанія, яка оперує енергоємним електросталеплавильним виробництвом.

Серед інших проблем, з якими стикаються українські металурги, говорили про воєнні ризики. Зокрема, за словами Каленкова, у Покровську, який знаходиться під загрозою захоплення з боку російської армії, розміщено важливе для української металургії підприємство з видобутку коксівного вугілля, а його втрата суттєво послабить галузь.

Без доступу до місцевого вугілля металургійні підприємства будуть змушені суттєво скоротити виробництво сталі – до 2-3 млн тонн на рік. Таке скорочення дорівнює втраті кількох відсотків ВВП країни, зауважив Каленков.

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