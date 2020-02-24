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Здоровым людям разрешили выезжать из Уханя

Новости » В мире     24.02.2020 - 11:30
Здоровым людям разрешили выезжать из Уханя
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Власти Уханя ослабили ограничения на выезд на пределы города

Власти китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса COVID-19, разрешили покидать город здоровым туристам. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что с 24 февраля местные власти Уханя ослабили ограничение на выезд из города. Теперь город разрешено покидать полностью здоровым людям, которые не проживают в Ухане и не контактировали с инфицированными коронавирусом. Также разрешение на выезд могут получить и другие лица, если у них есть на это веские причины.

При этом разрешение должно быть выдано местными властями Уханя. Также каждому, кто хочет покинуть Ухань, необходимо зарегистрироваться в городе, куда он хочет прибыть, и в течении двух недели проходить обследования на наличие коронавируса.

Напомним, в воскресенье 23 февраля в Китае от коронавируса умерло еще 150 человек. На данный момент количество жертв нового вируса составляет 2 592 человек. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на материковой части Китая составляет 77 150.

Также РБК-Украина писало, что в Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. При этом для вакцины нужны дальнейшие проверки и доработки.

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