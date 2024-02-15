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Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА: хто в лідерах списку

Київ, Четвер 15 лютого 2024 14:18
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Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА: хто в лідерах списку Фото: Михайло Мудрик і компанія виправлятимуть ситуацію навесні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оприлюднила оновлену класифікацію національних команд світу. Україна втрималася в топ-25 збірних планети, але погіршила становище.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

"Синьо-жовті" опустилися на 24-те місце в світовому рейтингу. У порівнянні з попередньою версією табелю про ранги команда Сергія Реброва втратила дві позиції.

Збірна України не грала матчів із листопада. Тоді національна команда звела внічию поєдинок фінального туру кваліфікації до Євро-2024 проти Італії (0:0). Такий результат вивів підопічних Реброва лише в плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Лідером класифікації ФІФА залишається збірна Аргентини. Чемпіони світу випереджають команди Франнції та Англії. Колись беззаперечний лідер рейтингу – збірна Бразилії – аж на п'ятій сходинці рейтингу.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у Лізі націй 2024/25. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Албанії, Чехії та Грузії. Перший поєдинок – 7 вересня проти балканської збірної.

Збірна України втратила позиції в рейтингу ФІФА: хто в лідерах списку

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

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