Збірна України розпочала підготовку до продовження Ліги націй

Національна команда України прибула до Польщі на тренувальний табір перед поєдинками Ліги націй проти збірних Грузії та Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ .

У понеділок "синьо-жовті" розпочнуть підготовку до жовтневого вікна матчів турніру. Головний тренер збірної України Сергій Ребров перетнув кордон із підопічними з Прем'єр-ліги.

Футболісти з чемпіонату України та тренерський штаб національної команди напередодні ввечері вирушили потягом зі столиці до Перемишля. Разом із Ребровим поїхали представники київського "Динамо", вінгер житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк, хавбек "Олександрії" Іван Калюжний та інші. Решта виконавців приєднаються до збірної безпосередньо на базі.

Раніше зі списку викликаних у команду вибули воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін і вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Перший підхопив вірус, а другий – травмував м'яз стегна. Замість них Ребров викликав голкіпера донецького "Шахтаря" Дмитра Різника та вінгера "Полісся" Олександра Назаренка.

У жовтні "синьо-жовті" зіграють два поєдинки. 11 жовтня збірна України прийме Грузію, а 14 жовтня зустрінеться з Чехією. Обидва номінально домашні матчі підопічні Реброва зіграють в Польщі – у Познані та Вроцлаві відповідно. Дебютувати в складі національної команди можуть згадані Калюжний та Назаренко, а також хавбек "Шахтаря" Дмитро Криськів.