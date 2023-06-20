"Зберуся та поїду". Екс-керманич збірної України взявся за старе на новій посаді
У своєму стилі взаємини з пресою і вболівальниками на чолі збірної Вірменії вирішив будувати колишній головний тренер національної команди України Олександр Петраков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Youtube-канал Федерації футболу Вірменії.
Український фахівець вкотре поспілкувався з пресою у специфічній манері. Цього разу тренеру не припало до душі запитання щодо можливих завищених вимог фанатів кавказької команди.
"Ну а чому я сюди приїхав? Я до вимог звик. Не буду подобатися вболівальникам – зберуся та поїду. Я – тренер", – заявив Петраков.
Очікування медіа та футбольної спільноти Вірменії зросли після двох перемог національної команди поспіль. У червні кавказці несподівано переграли Уельс на виїзді (4:2) та здолали Латвію вдома (2:1). Після чотирьох турів вірменська збірна піднялася на 2-ге місце в групі D, маючи в активі 6 очок у трьох матчах.
Олександр Петраков у 2023 році
У січні очолив Вірменію. На перший матч із новою командою коуч збірної України в 2021-2022 рр. викликав футболістів із російської Прем'єр-ліги. За вибір нового місця роботи та кадровий підхід був розкритикований на батьківщині.
На чолі збірної Вірменії регулярно конфліктує з журналістами на прес-конференціях. Окрім того, публічно "розносив" своїх підопічних. Наприклад, після спарингу проти Кіпру заявив, що гравці у власному штрафному "стояли, як прибиті цвяхами".
У період роботи зі збірною України Петраков не зміг вибудувати комунікацію з медіа. Зокрема, на одній з прес-конференцій на всі запитання журналістів він відповідав односкладно.
До слова, напередодні Україна мінімально переграла збірну Мальти та закріпилася на другому місці групи C.
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