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Завод Коломойского попросил суд привлечь на свою сторону НАБУ, чтобы оспорить закрытие "Роттердам+"

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Киев, Пятница 16 июля 2021 13:57
Завод Коломойского попросил суд привлечь на свою сторону НАБУ, чтобы оспорить закрытие "Роттердам+" Фото: Никопольский завод попросил суд привлечь на свою сторону НАБУ в деле "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Адвокаты Никопольского завода ферросплавов попросили Высший антикоррупционный суд (ВАКС) привлечь на свою сторону детективов НАБУ при рассмотрении их иска против закрытия дела "Роттердам+".

Об этом на заседании заявили адвокаты НЗФ во время заседания ВАКС 16 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Адвокат попросил суд разрешить детективам Самойленко и Романюку вместе с ним принимать участие в судебном процессе на одной стороне в качестве истца.
Такие действия представителей Никопольского ферросплавного завода могут свидетельствовать о полной координации действий детективов и адвокатов группы "Приват" Игоря Коломойского.

Ранее сообщалось, что 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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