Завдяки Силам оборони та Мінінфраструктури Україна має новий морський коридор, - експерт

"Завдяки роботі Сил оборони та роботі Міністерства інфраструктури України, ми бачимо відпрацювання роботи нового коридору з українських портів у напрямку Босфору. Ми вже бачимо, що пройшли 4 судна, з них принаймні 3 - балкери, які, в тому числі, були завантажені металом та рудою. Це означає, що Україна не тільки працює над суто зерновою угодою, але й стратегічно на те, щоб розблокувати порти повністю. І це відповідає як економічній, так і геополітичній логіці. Бо ми маємо ситуацію, коли росіяни мають повну свободу навігації в Чорному морі, а Україна - не має", - зазначив експерт.

Головко також підкреслив, що сама по собі зернова угода є вже недоцільною для України, враховуючи наші військові успіхи. Адже саме вдалі атаки українських дронів посилили переговорні позиції України.

"Перші місяці це було на користь України, бо тільки в червні минулого року почала поступати західна зброя. Тому станом на липень, мабуть, ця угода була компромісною. Але вже починаючи з зими і особливо весни цього року росія почала просто блокувати цю угоду, то вона навіть як зернова була вже недоцільною Україні. Тобто, вона у тому вигляді, в якому була, в принципі, не задовольняє Україну на сьогоднішньому рівні озброєння, захисту, та й взагалі розвитку подій на фронті", - сказав експерт.

Паралельно Україна поступово удосконалює систему захисту портів, що видно зі статистики атак ворога. Відповідно, повністю захищені порти сучасними системами ППО дозволять Україні не просто захистити власну інфраструктуру, але й «стати донором безпеки в цьому локальному дунайському чорноморському регіоні», заявив експерт.

Нагадаємо, нещодавно з портів Одеси та "Південний" вийшли судна Primus, Anna Tereza та Ocean Courtesy, які було заблоковано в українських портах із 24 лютого 2022 року. Ці судна стали відповідно другим, третім та четвертим кораблями, яким вдалося вийти з українських портів після припинення дії "зернової угоди".