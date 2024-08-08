Завдяки підвищенню тарифу на світло "Енергоатом" планує завершити рік з прибутком

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення та перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) державний "Енергоатом" планує завершити рік з прибутком вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента компанії Якоба Хартмута.

"Подаємо новий фінансовий план до кінця року, оскільки були зміни - щодо прайс-кепів, ПСО (механізм фінансування пільгового тарифу для населення, - ред.). Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", - сказав він.

Зазначається, що перший квартал 2024 року "Енергоатом" завершив зі збитком в 5,5 млрд грн.

Хартмут додав, що окупація, пошкодження, руйнування активів "Енергоатома" спричинили недовиробництво 87 мільйонів МВт⋅год.

Через скорочення обсягів виробництва недоотримана вигода "Енергоатома", за словами віцепрезидента "Енергоатома", становить 243 млрд грн.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни "Енергоатом" накопичив мільярдні борги в рамках покладання спеціальних обов’язків (ПСО).

Стабілізацію фінансового стану компанії називали однією з причин, чому уряд підвищив для населення тарифи на електрику в червні 2023-го.