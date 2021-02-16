Застрявшие на Занзибаре туристы вернулись в Украину

Напомним, ранее сообщалось, что часть пассажиров не смогла взять на борт все свои вещи из-за того, что самолет будет делал остановку в турецкой Анталии. Однако на сайте авиакомпании говорится, что этим же самолетом доставили весь багаж. SkyUp выразил благодарность за содействие Госавиаслужбе Украины, Министерству инфраструктуры, а также Министерству иностранных дел и посольству Украины в Кении.

Около 180 украинских туристов на три дня застряли на африканском острове Занзибар, поскольку сломался их самолет, который должен был доставить их в Украину еще 13 февраля. Позже, когда техническую неисправность устранили, потребовалось время, чтобы согласовать новый маршрут и получить разрешения всех стран, границы которых пересекал самолет.