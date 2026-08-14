ua en ru
Пт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

У застосунку "Армія+" стався збій

09:35 14.08.2026 Пт
2 хв
Труднощі виникли при авторизації
aimg Олена Чупровська
У застосунку "Армія+" стався збій Фото: у застосунку "Армія+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У популярному застосунку для військовослужбовців "Армія+" виникли технічні неполадки з входом в акаунт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони.

Що сталося

У Міністерстві оборони підтвердили технічний збій у роботі застосунку "Армія+". Через нього частина користувачів стикається з труднощами під час входу в особистий кабінет.

"Наразі у застосунку можуть виникати помилки під час авторизації. Наші фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи", - йдеться у заяві відомства.

Для чого потрібен застосунок "Армія+"

"Армія+" створили для того, щоб звільнити військовослужбовців від паперової тяганини. Через застосунок бійці можуть подавати рапорти, не витрачаючи час на особисте узгодження з командуванням.

Загалом у застосунку доступно до 11 видів електронних рапортів - зокрема на відпустку, на допомогу та на різні види направлень.

Кожен такий рапорт має таку саму юридичну силу, як і паперовий документ.

Тим часом раніше йшлося про схожі труднощі й у суміжному застосунку "Резерв+" - через некоректні дані в реєстрі "Оберіг" чоловіків, знятих з обліку, могли помилково прийняти за порушників.

Юристка пояснювала, що електронна база "Оберіг" є для поліції головним орієнтиром під час перевірок, тому невідповідність даних у ній і в паперовому військовому квитку створює ризики для власника документа.

За її словами, виправити помилку можна двома способами - дистанційно через застосунок або особисто звернувшись до територіального центру комплектування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ЗСУ Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Дрони, начинені шрапнеллю, атакували багатоповерхівку на Черкащині: є поранені
Дрони, начинені шрапнеллю, атакували багатоповерхівку на Черкащині: є поранені
Аналітика
"Жодна сімейна легенда не підтвердилася". Як дізнатися правду про предків в архівах і по ДНК
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна сімейна легенда не підтвердилася". Як дізнатися правду про предків в архівах і по ДНК