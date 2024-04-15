Заслухав звіти щодо фронту, енергетики та посилення ППО. Зеленський провів Ставку

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 15 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили дві найважливіші теми для України: фронт та енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на Telegram-канал президента.

Ситуація на фронті

На ставці було заслухано доповідь головкома Олександра Сирського стосовно ситуації на основних напрямках, оборонних потреб і майбутніх дій України.

Також було представлено дані від голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка та голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова про ймовірні дії росіян.

Зеленський заслухав звіт міністра оборони Рустема Умєрова про контракти на постачання зброї, систем РЕБ та дрони.

Ситуація з енергетикою

"Заслухав доповіді представників енергетичної галузі – Міненерго, "Енергоатому", "Укренерго", "Нафтогазу" - щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення пошкодженої генерації, перепідключення споживачів", - написав Зеленський.

Також була доповідь віцепрем’єра Олександра Кубракова щодо захисту критичної інфраструктури, особливо щодо ситуації у прифронтових та прикордонних регіонах.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об’єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО. Ми вдячні тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на наші заклики підтримати український повітряний щит. Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне", - зауважив президент.

За його словами, рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути.

"Те саме можливе й у захисті від терору України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5-ї статті, достатньо лише політичної волі", - вважає Зеленський.

Обстріл України

Нагадаємо, російські окупанти з березня посилили обстріли України. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.

Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через це по всій країні спостерігалися перебої з електропостачанням.

Зокрема, 11 квітня ворог своїм ударом знищив Трипільську ТЕС, що у Київській області. Вона була найпотужнішою електростанцією у регіоні, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Через таку атаку "Центренерго" втратило всю свою генерацію.

Більш детально про удар по ТЕС - у матеріалі РБК-Україна.

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