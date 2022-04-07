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Защитники Запорожья получили 200 комплектов защитной амуниции

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Четверг 07 апреля 2022 12:34
Защитники Запорожья получили 200 комплектов защитной амуниции Фото: защитники Запорожья получили 200 комплектов защитной амуниции (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Запорожские защитники получили от компании "Метинвест" партию из 200 комплектов, в которую входит защитное снаряжение и аптечки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего на закупку средств защиты - бронежилетов, касок и аптечек для украинских воинов, - компания направила 10 миллионов евро. 450 комплектов уже получили бойцы в Киеве.

"Это очередной транш помощи нашим Вооруженным силам для того, чтобы они могли обеспечивать себе защиту и достойно выполнять свои обязанности и отстаивать суверенитет нашей страны от посягательств российских оккупантов", - отметил генеральный директор ПАО "Запорожсталь" Александр Мироненко.

Напомним, ранее компания "Метинвест" также направила 500 тысяч долларов на закупку средств защиты для бойцов территориальной обороны Запорожья.

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Запорожье Министерство обороны Украины
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