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Защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты

Новина українською →
Четверг 19 мая 2022 18:24
Защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты Фото: защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты (пресс-сулжба)
Автор: Артем Горовенко

Мобилизованные сотрудники криворожских предприятий группы "Метинвест" получили почти 1 200 единиц защитной амуниции. Это бронежилеты, укомплектованы сертифицированными бронеплитами, и кевларовые каски третьего уровня защиты, которые уберегут защитников от осколков снарядов, рикошета и шрапнели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Ингулецкого ГОКа Александра Герасимчука.

"Самое главное сегодня - помочь тем, кто нас защищает. Поэтому компания "Метинвест" взяла на себя обязательство обеспечить мобилизованных сотрудников своих предприятий современными бронежилетами и касками. На сегодня более 90% мобилизованных работников предприятия, которые находятся на боевых позициях, уже получили от нас спецсредства защиты", - рассказал генеральный директор Ингулецкого ГОКА Александр Герасимчук.

Как известно, компания "Метинвест" направила более 1,2 млрд грн на помощь Украине и украинцам.

Компания закупила и передала в ВСУ и теробороны 1 100 тепловизоров, 25 000 медицинских турникетов и аптечек, 20 дронов. На нужды военных предприятия компании направили более 100 единиц автотранспорта.

Также для защиты въездов в города и остановки колесной техники рабочие изготовили 60 000 противотанковых ежей и более 20000 шипованных цепей.

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Метинвест Кривой Рог
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