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Все заросло чагарниками. В Києві занепадає унікальна історична локація

Україна, Київ, Неділя 29 червня 2025 12:10
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Все заросло чагарниками. В Києві занепадає унікальна історична локація Замкова гора в Києві заросла чагарниками (фото: РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

На Замковій горі – відомій пам'ятці в Києві, яка охороняється законом, зараз все заросло чагарниками, немає жодної лавочки і жодного оглядового майданчика. Цю ситуацію планують змінити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів краєзнавець і керівник Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" Роман Маленков.

В якому стані Замкова гора зараз

Замкова гора – це унікальне історичне місце, каже краєзнавець. Там свого часу був литовський замок, потім – замок київського воєводи Адама Киселя.

"Але там проблеми великі. Зараз там все в 5 разів гірше, ніж було раніше. Все заросло чагарниками, жодної лавочки, ні одного оглядового майданчика – нічого. А там могли б гуляти люди, відпочивати. Насолоджуватись неймовірними київськими краєвидами. Це не потребує мільярдів гривень. Там треба прокосити, поставити дерев'яні лавочки, зробити загородження", – каже Маленков.

Унікальна знахідка на Замковій

"На Замковій ми знайшли могилу козаків-богданівців. Це неймовірна історія. У 1917 році, коли ще йшла Перша світова війна, а Російська імперія ще не була розділена, Петлюра, Винниченко і Грушевський створили полк імені Богдана Хмельницького в межах Російської імперської армії. Але в Петрограді змінили голову цього військового округу і прислали в Київ полк російських і полк донських казаків, а тих відправили на війну", – розповідає дослідник.

Все заросло чагарниками. В Києві занепадає унікальна історична локаціяПанорама на Замкову гору (uk.wikipedia.org)

Полк Хмельницького відправили ешелоном в поїзді, фактично без зброї. На них напали керасили і донські казаки. Розстріляли поїзд. Було 16 загиблих, 300 людей арештували.

"Ці 16 людей були перші жертви російської зради. На той час це була фактично одна армія. Грушевський збирає величезний натовп, з урочистостями ховає цих людей на Замковій горі. В радянські часи могила була забута, але в 1979 році її відновили, і зараз теж там все в такому ж стані. А це були українські герої, і там теж можна все відновити. Люди віддавали б шану цим воїнам, які загинули за Україну", – зазначає директор заповідника.

Роман Маленков розповів, що зараз з музеєм на Поштовій і що змінилося за 10 років.

Також стало відомо, чому на Подолі в Києві багато закинутих будівель.

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