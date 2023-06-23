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Запустили ракети з гвинтокрила. Росіяни обстріляли Сумську область

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П'ятниця 23 червня 2023 22:16
Запустили ракети з гвинтокрила. Росіяни обстріляли Сумську область Фото: росіяни обстріляли Сумську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Прикордоння Сумської області зазнало обстрілу з боку російських окупаційних військ. У результаті за день у регіоні сталося 50 вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА.

За даними ОВА, росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння.

По Білопільській громаді з території Росії з гвинтокрила було здійснено пуск чотирьох ракет. Також був мінометний обстріл.

У Середино-Будській громаді було зафіксовано мінометний обстріл, внаслідок якого було пошкоджено приватне домоволодіння.

У Шалигинській громаді ворог скинув 7 мін та здійснив обстріл з артилерії.

У Великописарівській громаді з російського безпілотника було здійснено скидання 1 ВОГ. Також був обстріл з СПГ-9.

У Хотінській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, а в Зноб-Новгородській було здійснено мінометний обстріл.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією, тому окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію області. Однак завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території були повернуті під контроль України.

Після виведення російських військ з території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

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