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Запуск украинского спутника: в Камбине определили источники финансирования

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 14:03
Запуск украинского спутника: в Камбине определили источники финансирования Фото: в Кабмине нашли деньги на спутник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы создания космической системы "Сич-2-1"". Финансирование будет осуществляться за счет госбюджета и средств проекта "Циклон-4".

Постановление приняли во время заседания правительства 7 апреля, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, на завершение "Сич-2-1" пойдут средства остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

Согласно документу, "текущее завершающее состояние работ как в космическом, так и наземном сегментах космической системы подтверждается утвержденным ДКА Генеральным графиком создания космической системы "Сич-2-1" с установленным сроком запуска космического аппарата "Сич-2-1" - декабрь 2021 года".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, работы по созданию "Сич-2-1" были начаты в 2013 году в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 годы. В то же время в 2015 году ГП КБ "Южное" обязалось изготовить космический аппарат "Сич-2-1" за счет собственных средств в 98 млн грн.

Как отметил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, "в этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования земли "Сич-2-1".

По его словам, постановлением урегулируются юридические и финансовые вопросы, которые позволят реализовать проект. В частности, финансирование будет осуществляться и за счет средства государственного бюджета.

Напомним, в феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что Украина обратилась за помощью к американского миллиардера Илона Маска, чтобы запустить спутник ракетой компании SpaceX. Министр добавил, что спутник практически готов, поэтому скоро станет известно, можно ли его совместить с ракетой-носителем SpaceX.

После этого в Государственном космическом агентстве Украины раскритиковали Уруського за такие заявления, отметив, что они "ставят под угрозу завершение работ по спутнику".

Реализация украинско-бразильского проекта по "Циклону-4" началась в 2002 году, когда было достигнуто соглашение использование ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара.

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